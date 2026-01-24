Magyar Péter lerántotta a leplet: atlantista–globalista körökből érkezik a Tisza külpolitikai főembere

Újabb Bajnai Gordonhoz köthető embert igazolt le Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője. Orbán Anita igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben - mutat rá az Ellenpont.

A portál emlékeztet: a testület segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban. Orbán Anita mellett a vezetésben helyet foglal Bajnai Gordon is. Orbán Anita továbbá benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben is.