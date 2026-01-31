„Nálunk az elvégzett munka a mérce” – Orbán Viktor hatvani üzenete a cigányságnak

A hatvani háborúellene fórumon Orbán Viktor miniszterelnök kifejtette, hogy a cigány családok felemelkedésének kulcsa az iskola és a munka világa közötti szoros kapcsolat. Kiemelte: a polgári élet alapja, hogy a gyerek azt látja, a szülei dolgoznak, ő pedig tanul.
A kormányzati statisztikákra utalva elmondta, hogy a diplomás cigányok száma megduplázódott, ami valós integrációt jelent. A politikai vitákra és a sértett önérzetre utalva leszögezte: az esetleges félreértéseket jóindulattal meg lehet beszélni, de a cél változatlan: lehetőséget adni mindenkinek, aki élni akar vele.