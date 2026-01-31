„Nálunk az elvégzett munka a mérce” – Orbán Viktor hatvani üzenete a cigányságnak

A kormányzati statisztikákra utalva elmondta, hogy a diplomás cigányok száma megduplázódott, ami valós integrációt jelent. A politikai vitákra és a sértett önérzetre utalva leszögezte: az esetleges félreértéseket jóindulattal meg lehet beszélni, de a cél változatlan: lehetőséget adni mindenkinek, aki élni akar vele.