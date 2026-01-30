Mindenki a rezsire figyel – Szalai Szilárd pontról pontra elemezte Orbán Viktor bejelentéseit

Szalai rávilágított: a miniszterelnök által vázolt háromoldalú nemzetközi megállapodás (Trump, Putyin és Erdoğan közreműködésével) az egyetlen garancia arra, hogy Magyarországon ne szabaduljanak el az energiaárak. Szerint3 Brüsszel most egy újabb „kereskedelmi trükkel” próbálja megkerülni a magyar vétót, hogy 2027-re rákényszerítse az országot a drága nyugati energiára, így a rezsivédelem megőrzése a következő időszak legfontosabb szuverenitási küzdelmévé vált.