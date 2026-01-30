A kesztyűkészítés fortélyai

A kesztyű a kézre felhúzva viselt ruhadarab, amit az emberek már a legősibb időkben is használtak a hideg ellen és kezük védelmére. Felhasználási körük igen széles, a munkavédelmi és sportkesztyűk mellett a divatban is rendre szerepet kapnak a minőségi darabok.

A felhasznált anyagokat tekintve a juhbőr a legkedveltebb, a cél, hogy minél finomabb kidolgozású legyen. A folyamat a szükséges bőr megtervezésével és kivágásával kezdődik. Maga a forma kivágása egy pneumatikus gép segítségével történik. Miután megfelelő formát öltött az alapanyag, a varrónők veszik kezelésbe. Tatai Mihályné szintén évtizedes rutinnal nyúl hozzá a finom bőrökhöz. Ezt követően szépen sorban öltenek formát a kesztyű ujjai, ami nagy koncentrációt igénylő folyamat. A több terhelést kapó részeken, mint például az ujjak vége, dupla varrással erősítik meg a kesztyűket. Mikor elkészült egy pár, megtisztítják a feleslegtől és egy különleges vasalóval biztosítják a tökéletes formát.

Egykor számos gyár készített hazánkban kesztyűket, ám mára alig néhány mester folytatja ezt az irányt. A közel öt évtizedes szakmai tapasztalatnak hála nem csupán konfekcióméreteket gyártanak, hanem egyedi megrendelés esetén bármilyen kézformára képesek megfelelő terméket készíteni.

