Rendkívüli anyagi segítséggel indul a február a magyar nyugdíjasok számára

A rendes havi járandóság mellett érkezik a teljes 13. havi, valamint a kormány legújabb döntése értelmében a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a HírTV stúdiójában hangsúlyozta, hogy a kifizetések mellett a januári extrém hideg miatt a kormány a fűtési többletköltségeket is átvállalja a családoktól.