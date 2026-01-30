Rendkívüli anyagi segítséggel indul a február a magyar nyugdíjasok számára

A rendes havi járandóság mellett érkezik a teljes 13. havi, valamint a kormány legújabb döntése értelmében a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a HírTV stúdiójában hangsúlyozta, hogy a kifizetések mellett a januári extrém hideg miatt a kormány a fűtési többletköltségeket is átvállalja a családoktól.
A Napindító adásában Nyitrai Zsolt részletezte a 2026-os év eleji nyugdíjintézkedéseket: a 3,6%-os inflációkövető emelés után februárban dupla nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete landol a számlákon. Kusovszky Imréné az Idősek Tanácsa tagja fontos technikai információt osztott meg: az utalással kapók február 12-én és 13-án két részletben, míg a postai kifizetést választók egyben kapják meg a teljes összeget.