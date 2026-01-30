Az új világrend titkos mozgatórugói

A második világháború után kialakult nemzetközi intézményrendszer recseg-ropog, miközben egy új, az erőviszonyokat valósabban tükröző világrend körvonalazódik. A HírTV stúdiójában Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője rávilágított: Magyarország azon kevés európai állam egyike, amely már a kezdetektől helyet kapott az amerikai vezetésű globális Béketanácsban.
Ez a pozíció nemcsak jobb rálátást, hanem komoly érdekérvényesítő képességet is biztosít hazánk számára egy olyan korszakban, ahol Grönland stratégiai felértékelődése és az orosz–amerikai háttértárgyalások alapjaiban írják át a globális biztonságpolitikát.
A szakértő rámutat: miközben Brüsszel elszigetelődni látszik, Washington és Moszkva között folyamatos a párbeszéd. Magyarország pedig energetikai nyitottsággal és a NATO-szövetség fenntartásával keresi helyét a változó világban.