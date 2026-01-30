Az új világrend titkos mozgatórugói

Ez a pozíció nemcsak jobb rálátást, hanem komoly érdekérvényesítő képességet is biztosít hazánk számára egy olyan korszakban, ahol Grönland stratégiai felértékelődése és az orosz–amerikai háttértárgyalások alapjaiban írják át a globális biztonságpolitikát.

A szakértő rámutat: miközben Brüsszel elszigetelődni látszik, Washington és Moszkva között folyamatos a párbeszéd. Magyarország pedig energetikai nyitottsággal és a NATO-szövetség fenntartásával keresi helyét a változó világban.