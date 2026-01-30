A migráció mint a nemzetállamok szétverésének fegyvere

Nemi erőszak, kábítószer-kereskedelem és állandósult verekedések – ez lett a mérlege annak az amszterdami „integrációs projektnek”, amelyben holland fiatalokat költöztettek össze migránsokkal. A HírTV stúdiójában Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó rámutatott: a nyugat-európai kísérletek sorra dőlnek össze, miközben Brüsszel továbbra is a migrációs kvóták erőltetésével próbálja gyengíteni a nemzetállamokat.
Szerinte a folyamat célja az Európai Egyesült Államok létrehozása, amelyhez út a keresztény értékek, a család és a nemzeti identitás szétlazításán keresztül vezet.
Bakondi György hangsúlyozta: a magyar kormány 2015-ös döntése a határzárról a legfontosabb biztonsági konklúzió. A főtanácsadó szerint Brüsszel politikai és ideológiai célokra használja a migrációt, hogy a nemzetállami hatásköröket központosítsa.
Kiemelte az igazságtalan szociális ellátórendszert is, ahol az illegálisan érkezők több juttatást kaphatnak, mint a nyugdíjas európai polgárok.
Bakondi figyelmeztet: a nemzeti keretek szétverése és a vétójog eltörlése mind a brüsszeli birodalmi törekvéseket szolgálja.