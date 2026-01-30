A migráció mint a nemzetállamok szétverésének fegyvere

Szerinte a folyamat célja az Európai Egyesült Államok létrehozása, amelyhez út a keresztény értékek, a család és a nemzeti identitás szétlazításán keresztül vezet.

Bakondi György hangsúlyozta: a magyar kormány 2015-ös döntése a határzárról a legfontosabb biztonsági konklúzió. A főtanácsadó szerint Brüsszel politikai és ideológiai célokra használja a migrációt, hogy a nemzetállami hatásköröket központosítsa.

Kiemelte az igazságtalan szociális ellátórendszert is, ahol az illegálisan érkezők több juttatást kaphatnak, mint a nyugdíjas európai polgárok.

Bakondi figyelmeztet: a nemzeti keretek szétverése és a vétójog eltörlése mind a brüsszeli birodalmi törekvéseket szolgálja.