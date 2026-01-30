Robert C. Castel lerántotta le a leplet a fájdalmas valóságról: az USA nélkül Európa csak egy papírtigris

„A háború a szenvedés olimpiája” – fogalmazott Robert C. Castel a HírTV Napindító című műsorában, utalva arra, hogy a szemben álló felek még nem szenvedtek eleget a valódi kompromisszumhoz. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint az Ukrajnában bejelentett egyhetes „fagy-tűzszünet” valójában a legbanálisabb diplomáciai kötélhúzás része, ahol Putyin politikai tőkét próbál kovácsolni egy humanitáriusnak látszó gesztusból.