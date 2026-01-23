Nem számolt a kamerával: a HírTV leplezte le Ruszin-Szendi Romuluszt

A Hír TV kamerája buktatta le a volt vezérkari főnököt. Budai Gyula közösségi oldalán számolt be arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz jogi képviselőjén keresztül hazudott betegséget azért, hogy ne kelljen részt vennie egy újabb gyanúsítotti kihallgatáson, azonban Ebesen mégis fórumot tartott, ahol a Hír TV kérdezte Magyar Péter katonai szakértőjét, és szemmel láthatóan nem volt beteg.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint nem fogja egyhamar viszont látni fegyverét az egykori vezérkari főnök, mert több eljárás is folyik ellene, ami kizárja a fegyverviselési engedélyét.