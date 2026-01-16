Németh Balázs: Kéri László bevallotta, hogy a Tisza Párt a brüsszeli úton akar elindulni

Németh Balázs hangsúlyozta: a Tisza Párt folyamatosan azon dolgozik, hogy felszámolhassa a nemzeti kormány elért eredményeit és belerángassa hazánkat a háborúba.
Németh Balázs, a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője: ,,Hogyha jönnek ők, akkor jön egy brüsszelita kormány, jön egy olyan kormány, amelyik a külföldi érdekeket akarja kiszolgálni, a multik érdekeit, a bankok érdekeit és persze meg akar felelni Ursula von der Leyen és Manfred Weber háborús elvárásainak is.”
A HírTV kereste a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, mire gondolt pontosan Kéri László, amikor azt mondta:
a Tisza eleget tenne a brüsszeli követeléseknek, de híradónk végéig nem érkezett válasz.