Németh Balázs: Kéri László bevallotta, hogy a Tisza Párt a brüsszeli úton akar elindulni

Németh Balázs, a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője: ,,Hogyha jönnek ők, akkor jön egy brüsszelita kormány, jön egy olyan kormány, amelyik a külföldi érdekeket akarja kiszolgálni, a multik érdekeit, a bankok érdekeit és persze meg akar felelni Ursula von der Leyen és Manfred Weber háborús elvárásainak is.”

A HírTV kereste a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, mire gondolt pontosan Kéri László, amikor azt mondta:

a Tisza eleget tenne a brüsszeli követeléseknek, de híradónk végéig nem érkezett válasz.