Orbán Viktor Kaposváron: a magyar érdek nem alku tárgya

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök kaposvári háborúellenes gyűlésén hangsúlyozta, hogy első kézből látja a világpolitikai folyamatokat, és Kaposvárra mindig számíthat a kormány. Felidézte a város és a Fidesz több évtizedes kapcsolatát, valamint a kaposvári fejlesztéseket: a színház felújítását, az egyetemi és egészségügyi célokat, illetve az elmúlt évek százmilliárdos ipari beruházásait. A miniszterelnök kiemelte a keresztény-nemzeti alkotmány jelentőségét, valamint a falvak és a magyar mezőgazdaság megőrzésének fontosságát. Rámutatott, hogy Magyarország képes húszmillió ember élelmezésére, ezért a szuverenitás kulcskérdése a magyar gazdák védelme, és európai összefogást sürgetett a Mercosur-megállapodás és az ellenőrizetlen import ellen.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar mezőgazdaság jelentős fejlődésen ment keresztül, az unió élmezőnyében van, de cél az első három közé kerülés. Bírálta Brüsszelt, amely szerinte a gazdák érdekei ellen lép fel Magyar Péterrel, Manfred Weberrel és Volodimir Zelenszkijjel együtt. A miniszterelnök a rezsicsökkentés kapcsán kiemelte: az energiaárakat tudatosan leválasztották a piaci folyamatokról, így Magyarországon jóval alacsonyabbak a költségek, mint Európa nagy részén. Hangsúlyozta, hogy az országos árszabályozás és a nagyvállalatok extraprofitjának elvonása biztosítja a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.