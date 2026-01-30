„Európa nem áll készen a békére” – a mondat, ami kiverte a biztosítékot

Miközben az Európai Uniónak eredeti célja szerint „béke projektnek” kellene lennie, a brüsszeli döntéshozók egyre inkább a háborús eszkaláció irányába navigálják a közösséget – véli Illés Boglárka. A külügyi államtitkár a HírTV-nek nyilatkozva megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte azokat a Külügyek Tanácsán elhangzott mondatokat, melyek szerint a kontinens jelenleg alkalmatlan a békére.