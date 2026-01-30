Versenyfutás a csalókkal

Ma már szinte mindent elektronikusan fizetünk – a kényelem azonban új kockázatokat is hozott. Szakemberek szerint a pénzügyi visszaélések továbbra is milliárdos nagyságrendű károkat okoznak, ezért folyamatosan új eszközökre van szükség a digitális csalások visszaszorítására.

A számok azt mutatják, hogy bár csökken a visszaélések összértéke a korábbi csúcsokhoz képest, mégis óriási volumenű tranzakciót kell nap mint nap megvizsgálni, és ez komoly kihívás a pénzforgalmi szereplők számára.

Ősszel nemzetközi szakértők érkeznek Magyarországra: a MONEYVAL delegáció azt vizsgálja majd, mennyire hatékony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hazai rendszer. A többnapos helyszíni ellenőrzés során nemcsak a hatóságok, hanem a piaci szereplők működését is górcső alá veszik.

Miközben a szabályozók és a bankok a visszaélések visszaszorításán dolgoznak, a fizetési piac látványosan átalakul. Az ügyfelek egyre gyorsabb és egyszerűbb megoldásokat keresnek, és a technológia ehhez folyamatosan alkalmazkodik. Az új fizetési formák terjedése nemcsak a bankok, hanem a kereskedők számára is új helyzetet teremt. A verseny ma már nemcsak az árakról, hanem a fizetési élményről is szól.

Összességében a digitalizált pénzforgalom egyszerre kínál hatalmas lehetőségeket és újabb kockázatokat. A visszaélések elleni harc pedig nem csak technológiáról szól, hanem folyamatos együttműködésről, tudásfrissítésről és közös felelősségről a bankok, a szabályozók és a vállalkozások között.