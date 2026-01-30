Csodák és misztikum a Vatikánban

Teológiai reflexió, prédikáció és katekézis révén az egyház évszázadok óta elismeri, hogy a misztikus élet középpontjában az Istennel való bensőséges szereteti egység tudata áll. A természetfeletti jelenségek mindig fontos szerepet kaptak a katolikus egyház életében. Erre külön minisztériumot tart fenn a Vatikán. Szent Rítusok Kongregációja már 1588 óta létezik, de csak 1969 óta van saját kongregációja a szentek ügyeinek a vatikáni alkotmányban. Magyarország több mint 50 szentet és boldogot jegyez, akiket a katolikus egyház is tiszteletben tart.

A Hír TV által megkérdezett orvos praxisában a tudománnyal nem magyarázható misztikus esetek csupán 3 százalékot tesznek ki. Ezek közé tartozott Szent Pió Atya is, akinek haláláig vérző stigmák voltak a kezén. Jézus egyszer ezt mondta neki: „Ötven évig viseled sebeim, aztán hozzám jössz.” Pontosan ötven év múlva pedig meghalt és halálakor a sebek begyógyultak. A katolikus egyház sokáig csodabogárként kezelte őt és csak évek múltával ismerte el. Az egykori kapucinus szerzetesnek mára a dél-olaszországi Puglián található San Giovanni Rotondo településen építettek szentélyt, ahol egy üvegkoporsóban látható. Azóta zarándokok tömege látogatja őt, ám az orvostudomány máig nem tudja megmagyarázni a jelenséget.

A Vatikán által szervezett konferencián magyar előadó is volt. Szentmártoni Mihály Szerbiában született az ottani magyar kisebbség tagjaként és volt már parókiája Angliában is. Jelenleg Rómában tanít a Pápai Gregoriana Egyetemen, ahol a pszichológia- és spiritualitás tudományok docense. A rendezvényen a hamis misztika varázsáról adott elő a Hír TV-nek pedig arról beszélt, hogy mi magyarok is rendelkezünk olyan vértanúval, akit már életében a misztikum lengett körül.

Figyelem, a misztikum nem egyenlő a csodákkal. A csoda, Isten rendkívüli beavatkozása egy beteg, egy élő ember természetes életútjába. A csoda egyszerűen azért történik, mert valaki hisz. A misztika tehát olyan élményként jellemezhető, amely túllép a puszta racionális tudáson. Nem az élményt átélő személy érdemei miatt, hanem egy spirituális ajándéknak köszönhetően, amely különböző formákban nyilvánulhat meg. Akár egymással ellentétes jelenségekben is, mint például fényes látomások vagy sűrű sötétség, szenvedés vagy extázis. A valódi cél azonban mindig az Istennel való közösség.