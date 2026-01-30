NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„Van ennél 1500 fontosabb dolgom” – Szijjártó elegáns vállvonással reagált Magyar Péter külpolitikai súlytalanságára

„Van vagy 1500 fontosabb dolgom, mint Magyar Péter írói munkássága” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra a kérdésre, mit gondol a Tisza Párt elnökének Robert Ficónak címzett leveléről.

  1 órája
  Frissítve: 54 perce
  Forrás: HírTV
.A miniszter hangsúlyozta: több mint 11 éve vezeti a tárcát, és szerinte a külpolitikához nem asztalcsapkodásra, hanem valódi teljesítményre van szükség.

A külgazdasági- és külügyminiszterrel készült teljes beszélgetést a HírTV Péntek 8 című, 20:00-kor kezdődő műsorában lehet megtekinteni.

 

