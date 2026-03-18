Nem adjuk a gyerekeinket és a pénzünket Ukrajnának! – Döbbenetes tömeg előtt üzent Orbán Viktor Dunaújvárosból

Dunaújváros központja megtelt hazaszeretettel, ahol Orbán Viktor a háború és béke kérdését állította a középpontba. A kormányfő megköszönte a korábbi bizalmat, és hangsúlyozta, hogy a nemzeti szuverenitás megőrzése csak akkor lehetséges, ha kimaradunk a szomszédban dúló konfliktusból. Kiemelte, hogy a pénzt nem Ukrajnába küldik, hanem a magyar családoknak és nyugdíjasoknak adják, biztosítva ezzel az ország jövőjét és stabilitását.