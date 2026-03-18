Sosem találná ki, miért festik smaragdzöldre a chicagói folyót minden évben

A Szent Patrik-nap sikere bizonyítja, hogy az ír hagyományok képesek meghódítani az egész bolygót. Chicagóban a Chicago folyó smaragdzöld színe jelzi a közösség erejét, miközben ez a globális ünnep összehozza a nemzeteket. Szent Patrik, aki egy háromlevelű lóherével magyarázta a hitet, ma is az ír kereszténység terjesztőjeként él a köztudatban, ahol Manhattanben még a zöldbe öltöztetett kutyák is a felvonulás részei.