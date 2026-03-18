Sosem találná ki, miért festik smaragdzöldre a chicagói folyót minden évben

Március 17-én a világ egyetlen napra szimbolikusan írré válik, hogy tisztelegjen az egykori hittérítő emléke előtt. A Szent Patrik-nap mára egy szigorú vallási ünnepből globális kulturális robbanássá vált, amely Dublintól Manhattanig milliókat mozgat meg. Miközben New York utcáit dudaszó tölti meg, a hagyomány és a modern fesztiválhangulat olyan elegyet alkot, amely mellett senki sem mehet el szó nélkül.
A Szent Patrik-nap sikere bizonyítja, hogy az ír hagyományok képesek meghódítani az egész bolygót. Chicagóban a Chicago folyó smaragdzöld színe jelzi a közösség erejét, miközben ez a globális ünnep összehozza a nemzeteket. Szent Patrik, aki egy háromlevelű lóherével magyarázta a hitet, ma is az ír kereszténység terjesztőjeként él a köztudatban, ahol Manhattanben még a zöldbe öltöztetett kutyák is a felvonulás részei.