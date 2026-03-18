Menczer Tamás azt ígérte, hogy Indul a rendőrségi akció, a pátyi kábítószer-kereskedőknek kampó

A felvételen Menczer Tamás és Rétvári Bence párbeszéde hallható.

- Bence, a pátyi polgármester levele, amiről tegnap telefonon beszéltünk, most így is itt van.

- Köszönöm szépen.

- És itt leírja, hogy megjelentek a kábítószer-kereskedők a pátyi utcákon, a családok nem tudják használni a játszóteret, különböző gócpontok vannak, és kábszeres, belőtt figurák fuvaroznak, vagy járkálnak autókkal, száguldoznak, balesetek történnek. Úgyhogy én azt mondtam, hogy hajtóvadászatot indítunk, ezt azért is tudtam mondani, mert tegnap veled megbeszéltük, ebben szeretnék segítséget kérni.

- Ahogy mondtuk is, ahogy beszéltük is, ugye március elseje óta tart tavaly óta a hajtóvadászat, mivel az új jogszabályok sokkal szélesebb lehetőséget adnak a rendőröknek. Itt több ezer eljárásról beszélhetünk már, amit elindítottak a rendőrök, és nagyon fontos, hogy Pátyon is fellépjünk.

- Még ezzel ki kell egészíteni a több ezret.

- Így van. Pest vármegyében amúgy is nagyon aktív volt, itt a rendőri fellépés fontos volt, úgyhogy Pátyon is akkor fel kell térképezni ezt a drogkereskedő hálózatot és le kell rá csapni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked is, meg a pátyi polgármesternek is, hogy erre felhívtátok a figyelmünket és itt is fogjuk folytatni a hajtóvadászatot.

- Tehát a hajtóvadászat indul, illetőleg folytatódik Pátyon is és az összes kábítószer-kereskedőt, aki Pátyon tevékenykedik és a pátyiak életét tönkreteszi, mindet megfogjuk, elkapjuk, megfogjuk és börtönbe is fogjuk zárni. Köszönöm szépen a segítséget.

- A helyükre fognak kerülni.



