Jégre vitt ideológia: Az olimpia, ahol a sport már csak másodhegedűs a gender-vita mellett

A milánó-cortinai téli olimpia jegén idén nemcsak a pengék karcoltak mélyre, hanem az identitáspolitika is, amely minden eddiginél durvábban telepedett rá a versenyekre. Miközben a sportolók elméletileg a fizikai teljesítményükért érkeztek, a sajtótájékoztatók és a koreográfiák sokszor inkább egy ideológiai csatatérre emlékeztettek, ahol a valódi eredmények helyett a gender-üzenetek domináltak.
Az identitáspolitika térnyerése a téli olimpia során súlyosan megterheli a műkorcsolya hagyományos értékeit. A rekordszámú LMBTQ-sportolók részvétele mellett a nemi identitás körüli viták elterelték a figyelmet a teljesítményről. A tiszta verseny elve sérül, amikor az ideológiai üzenetek fontosabbá válnak a pontozásnál. A sport szellemiségének védelme érdekében sürgős változásokra van szükség, hogy a jégpálya ne váljon politikai agitáció helyszínévé a nézők legnagyobb bánatára.