Szita Károly: A Tisza Párt most ugyanazt kínálja, mint az elődei

Szita Károly Kaposvár polgármestere is felszólalt a DPK-rendezvényén.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
Szita Károly kaposvári polgármester a város fejlődését és a kormányzati intézkedések eredményeit méltatta: három új gyár épül, nőttek a bérek és a családtámogatások, visszavették a közműveket, és bevezették a rezsicsökkentést. 

Hangsúlyozta, hogy a Fidesszel az is nyer, aki nem rájuk szavaz, szemben a baloldali kormányokkal, amelyek szerinte adóemelésekkel és megszorításokkal terhelték a családokat és a vállalkozásokat. 

Szita kiemelte, hogy a jelenlegi döntés a béke és további fejlődés, illetve a megszorítások és háborús terhek között zajlik.

 

