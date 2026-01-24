NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Több órás élő adással készül a HírTV a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére

Több órás élő adással készül a HírTV a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére

A találkozót ezúttal Kaposváron rendezik meg.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Több órás élő műsorral készül a Hír Tv a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére. 

"Mi ki akarunk maradni, a Tisza meg a DK nem akar kimaradni, ha mi nyerünk jön a béke, ha ők, akkor jön a háború. Ők az európai háborús szövetséghez tartoznak, ők az európai háborúpárt magyar lerakata" - erről beszélt a legutóbbi Háborúellenes gyűlésen a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: A Tisza Párt és a DK elakarják vinni katonának a magyarokat Ukrajnába, de a kormány sem a fiatalokat, sem pénzt nem küld oda. 

Szombaton Kaposvárott folytatódik a Háborúellenes gyűlés, amiről Heiter Lívia és M. Kovács Róbert fogja tudósítani a HírTV nézőit. Az eseményt élőben követhetik a HírTV YouTube és Facebook-oldalán is.

 

 

Továbbiak a témában