Több órás élő adással készül a HírTV a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére

Több órás élő műsorral készül a Hír Tv a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére.

"Mi ki akarunk maradni, a Tisza meg a DK nem akar kimaradni, ha mi nyerünk jön a béke, ha ők, akkor jön a háború. Ők az európai háborús szövetséghez tartoznak, ők az európai háborúpárt magyar lerakata" - erről beszélt a legutóbbi Háborúellenes gyűlésen a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: A Tisza Párt és a DK elakarják vinni katonának a magyarokat Ukrajnába, de a kormány sem a fiatalokat, sem pénzt nem küld oda.

Szombaton Kaposvárott folytatódik a Háborúellenes gyűlés, amiről Heiter Lívia és M. Kovács Róbert fogja tudósítani a HírTV nézőit. Az eseményt élőben követhetik a HírTV YouTube és Facebook-oldalán is.