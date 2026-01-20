Totális leégés – Így zavarták el a feldühödött gazdák Magyar Pétert

A Tisza Párt elnöke számára a strasbourgi kiruccanás váratlan és kíméletlen valósággal ért fel. A magyar gazdák ugyanis nem statisztának érkeztek a legújabb közösségi médiás videóhoz. Élőben, az utcán vonták kérdőre Magyar Péter hitelességét és brüsszeli szövetségeseit. Az egyik tüntető kerek perec megkérdezte: mikor álltál te ki valaha is a magyar földművelők mellett? A válasz a kínos hallgatás és a kimenekülés volt a tömegből. Ebben a sorsdöntő helyzetben a nemzeti érdekek védelme marad az egyetlen biztos választás. A gazdák pontosan látják, hogy ki az, aki értük harcol, és ki az, aki csak Von der Leyen kegyeit keresi a háttérben. A pesti flaszter messiása most saját bőrén tapasztalta meg a vidéki emberek őszinte véleményét.