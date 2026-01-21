Vége az ámokfutásnak a zebrán? Brutális változások jönnek az új KRESZ-szel

Az Építési és Közlekedési Minisztérium fél évszázadnyi dermedtség után végre felismerte a valóságot, és megérkezett az új KRESZ. A közlekedésbiztonság maximalizálása érdekében végre eltüntetik az utakat elárasztó mikromotorosok káoszát, az elektromos roller szabályozás 2026 pedig kőkemény kereteket szab a száguldozásnak. A mikromobilitás eszközeinél kötelező lesz a bukósisak, és vége a páros furikázásnak is. A „zombi-gyalogosok” ideje szintén lejárt: a gyalogos felelősség kijelölte gyalogátkelőhelyen mostantól megkerülhetetlen szabály, tilos lesz az átkelés közbeni mobilozás vagy zenehallgatás. Bár az általános száguldozás marad a múlté, a sebességhatár bizonyos szakaszokon rugalmasabbá válik. Az autópálya 140 km/h sebesség lehetősége pedig végre nem csak a szabályszegők kiváltsága, hanem a közútkezelő szakmai döntése lehet.