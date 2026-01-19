Világszenzáció: Trump különleges feladattal bízta meg Orbán Viktort a békemisszióban

A Gázai béketanács megalakulása átírja a nemzetközi diplomáciai erőviszonyokat, ahol a béke megteremtése a legfőbb célunk. Orbán Viktor meghívása bizonyítja, hogy a nemzeti szuverenitás bástyájaként tekintenek ránk a tengerentúlon is. Miközben a brüsszeli hadurak a háborús pszichózis rabjai, a magyar kormányfő a stabilitás útját választotta. Ezzel szemben a Tisza Párt a nigériai Shell-botrány kapcsán emlegetett Kapitány István érkezésével borzolja a kedélyeket. A biztos választás továbbra is a higgadt, tapasztalt kormányzás, nem pedig a luxusjachtok és a külföldi tőke világa. A haza felemelkedése fegyelmezett munkát igényel. Nem engedhetünk az üvöltöző hergelésnek.