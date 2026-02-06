Miközben mások elvették, Orbán Viktor még rá is tett egy lapáttal: Megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is – Európa irigykedve figyel

Beköszöntött a "Gondoskodás Aranykora": ma kezdik kézbesíteni a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét. Péntek reggel a postások voltak a legvárva vártabb vendégek az országban, és nem véletlenül. Azok, akik postai kézbesítést kértek, már a kezükben tarthatják a kormány megbecsülésének bizonyítékát. A Hír TV által megkérdezett nyugdíjasok reakciója mindent elmond: "Duplát kaptam, örülök neki" – lelkendezett egyikük, míg mások egyszerűen csak hálásak voltak a "nagyon jó dologért". Ez nem propaganda, ez a hús-vér valóság a postaládák előtt.