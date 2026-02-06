A magyar Jockey Ewing lebukott! Kapitány István 12 milliárdos vagyonon ülve venné el a rezsicsökkentést – Ezen röhög a Tisza milliárdosa?

Üdvözöljük a magyar Dallasban, ahol a főszereplő nem más, mint a Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője, aki szerényen csak így mutatkozott be: "Kapitány István vagyok és ha vicces akarok lenni, a magyar Jockey Ewing." Hát, István, a vicc rossz, a helyzet viszont tragikomikus. Miközben Ön a Shell alelnökeként részvényeivel nagyot kaszált az ukrajnai háborún, és az energiaválságon hízott dundira a bankszámlája, most itthon a kisemberek rezsicsökkentését támadja. Ez az igazi cinizmus: a milliárdos, akinek a vagyona az Origo számításai szerint a 12,1 milliárd forintot is elérheti (csak Shell-részvényben!), arról papol a Facebookon, hogy a rezsistop "az államadósság növelésével finanszírozza" magát, és terheket hárít a fiatalokra.