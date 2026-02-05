A pedofil elit végórája? András herceg e-mailje sokkolta a világot: "Kiskedvenc" akart lenni a szexszigeten!

A pokol kapui kinyíltak: Donald Trump betartotta ígéretét, és nyilvánosságra hozta az Epstein-ügy legsötétebb titkait. Millió oldalnyi irat, videó és fotó bizonyítja, hogyan dőzsölt a globális elit a mocsokban. Az első áldozat András herceg, akinek az éj leple alatt kellett elhagynia luxusrezidenciáját, miután kiderült: a pedofil milliárdos "kiskedvence" akart lenni. A világ döbbenten figyeli az összeomlást.
A képmutatás kora véget ért, a világszerte újra felkorbácsolta a kedélyeket az Epstein-ügy, és ezúttal nincs hova bújni. Donald Trump elnök parancsára az amerikai igazságügyi minisztérium kénytelen volt kiadni mindent: több millió oldalnyi titkos irat öntötte el a nyilvánosságot. A legmegdöbbentőbb fordulat András herceg esete, aki 30 millió fontos otthonából menekült el, mint egy tolvaj, miután egy e-mail lebuktatta: Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell hálójában ő nem áldozat volt, hanem önkéntes "kiskedvenc". Todd Blanche alállamügyész világossá tette: a Fehér Ház nem maszatolt, a szennyes most teljes egészében a napvilágra került.