A pedofil elit végórája? András herceg e-mailje sokkolta a világot: "Kiskedvenc" akart lenni a szexszigeten!

A képmutatás kora véget ért, a világszerte újra felkorbácsolta a kedélyeket az Epstein-ügy, és ezúttal nincs hova bújni. Donald Trump elnök parancsára az amerikai igazságügyi minisztérium kénytelen volt kiadni mindent: több millió oldalnyi titkos irat öntötte el a nyilvánosságot. A legmegdöbbentőbb fordulat András herceg esete, aki 30 millió fontos otthonából menekült el, mint egy tolvaj, miután egy e-mail lebuktatta: Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell hálójában ő nem áldozat volt, hanem önkéntes "kiskedvenc". Todd Blanche alállamügyész világossá tette: a Fehér Ház nem maszatolt, a szennyes most teljes egészében a napvilágra került.