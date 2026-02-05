Zelenszkij verőlegényei takarodjanak! Aki magyarokra vadászik Kárpátalján, az repül Budapestről – Betelt a pohár a kormánynál

Betelt a pohár a kormánynál. Orbán Viktor bejelentette: azonnal kiutasítják azokat az ukránokat, akik részt vesznek a kényszersorozásban. A döntés hátterében egy tragédia áll: egy újabb kárpátaljai magyart vittek el erőszakkal a vágóhídra, aki életét vesztette. A miniszterelnök világossá tette: Magyarország nem lesz az embervadászok pihenőhelye, a magyar életeket pedig megvédjük, kerüljön bármibe.
Ez már nem háború, hanem mészárszék, amire Orbán Viktor kemény videóban reagált, világos üzenetet küldve a kényszersorozásban részt vevő ukránoknak. A kormány döntése értelmében ezeket a személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk, mert nem tűrjük, hogy a hátországunkban pihenjék ki az embervadászat fáradalmait. A lépés nem előzmény nélküli: újabb magyar honfitársunk esett áldozatul a kegyetlen gyakorlatnak, akit egyszerűen elraboltak a családjától. A kormány a gyászoló kárpátaljai családdal azonnal felvette a kapcsolatot, de a harag és a fájdalom enyhíthetetlen.