Karácsony Gergely "aknamezővé" változtatta Budapestet! Fél óra alatt négy kocsit végzett ki egyetlen kátyú

Budapest útjai ma inkább hasonlítanak egy bombatölcsérekkel teli háborús övezetre, mint egy európai fővárosra. Rekordszámú defekt, futóműhibák és kétségbeesett autósok jelzik Karácsony Gergely városvezetésének "eredményét". A Nagykőrösi úton sorozatban hullanak el a kocsik, a Krisztina körúton pedig fél óra alatt három autó vére folyik el. A szakértők szerint ez már nem közlekedés, hanem orosz rulett a futóművel.
Üdvözöljük a budapesti "Holdbázison", ahol a kráterek mélysége vetekszik a Mariana-árokkal. Kátyúkáosz bénítja Budapestet, és ez nem túlzás: defektek, futóműhibák és egyre dühösebb autósok jelzik, hogy a fővárosi utak állapota katasztrofális. Lobó-Szalóky Lázár szerint "nem vagyunk rallypilóták", mégis mindennapi kihívás épségben hazajutni, mert a városvezetés képtelen betömni a lyukakat. A Nagykőrösi úton egyetlen "szörnyeteg" 30 defektet okozott 2 óra alatt – ez már nem úthiba, ez csapda.