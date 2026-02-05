Karácsony Gergely "aknamezővé" változtatta Budapestet! Fél óra alatt négy kocsit végzett ki egyetlen kátyú

Üdvözöljük a budapesti "Holdbázison", ahol a kráterek mélysége vetekszik a Mariana-árokkal. Kátyúkáosz bénítja Budapestet, és ez nem túlzás: defektek, futóműhibák és egyre dühösebb autósok jelzik, hogy a fővárosi utak állapota katasztrofális. Lobó-Szalóky Lázár szerint "nem vagyunk rallypilóták", mégis mindennapi kihívás épségben hazajutni, mert a városvezetés képtelen betömni a lyukakat. A Nagykőrösi úton egyetlen "szörnyeteg" 30 defektet okozott 2 óra alatt – ez már nem úthiba, ez csapda.