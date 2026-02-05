Brüsszel tombolhat, de a beton már köt: Paks II visszafordíthatatlanul elindult – Videó a pillanatról, ami garantálja a rezsicsökkentést!

Ez nemcsak egy építkezés, hanem a szuverenitásunk alapköve, ugyanis az első betonöntés mérföldkő a projekt életében. A Paks II beruházás ezzel szintet lépett, meghatározva a jövőnket, hiszen a magyar energiapolitika ezzel betonozza be a rezsicsökkentést, átlépve egy kritikus technológiai határvonal felett. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szemében ez már építés alatt álló atomerőmű, ahol a biztonságot a VVER–1200 típusú reaktor garantálja, bizonyítva, hogy ez egy nemzetstratégiai kérdés, amibe senki nem szólhat bele.