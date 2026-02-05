Orbán Viktor személyesen vitte el a biztonságot: Egy gombnyomás, ami 80 ezer magyarnak mentette meg az életét

A Gondosóra Program nem csak egy technikai újítás, hanem a gondoskodás forradalma: három évvel az indulása után már minden második 65 év feletti magyarnak ott van a csuklóján a biztonság. A kétkedőknek – akik szerint "én nem vagyok beteg" vagy "itt vannak az unokák" – Dr. Békássy Szabolcs háziorvos üzen: a baj nem kopogtat, hanem ránk töri az ajtót. Az akut állapotromlás bárkinél, bármikor beüthet.

Fotó: gondosora.hu