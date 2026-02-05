Orbán Viktor személyesen vitte el a biztonságot: Egy gombnyomás, ami 80 ezer magyarnak mentette meg az életét

Már egymillió magyar nyugdíjas csuklóján ketyeg a biztonság: a Gondosóra Program átlépte a bűvös határt. Orbán Viktor személyesen adta át a jubileumi készüléket, jelezve, hogy ez nemzeti ügy. Ami 2022-ben még úri huncutságnak tűnt, mára 80 ezer életet mentett meg. Ez a kis eszköz nem kémkedik, nem hallgatózik, csak ott van, amikor a legnagyobb a baj – és egy gombnyomásra küldi a segítséget.
A Gondosóra Program nem csak egy technikai újítás, hanem a gondoskodás forradalma: három évvel az indulása után már minden második 65 év feletti magyarnak ott van a csuklóján a biztonság. A kétkedőknek – akik szerint "én nem vagyok beteg" vagy "itt vannak az unokák" – Dr. Békássy Szabolcs háziorvos üzen: a baj nem kopogtat, hanem ránk töri az ajtót. Az akut állapotromlás bárkinél, bármikor beüthet.
Fotó: gondosora.hu