Lázár János a bocsánatkérés hátteréről

Lázár János építési és közlekedési miniszter a HírTV adásában indokolta meg, miért döntött a magyar politikában szokatlan, nyilvános bocsánatkérés mellett. A tárcavezető hangsúlyozta: bár szavait sokan félreértették vagy félremagyarázták, szándéka minden esetben a magyarországi cigányság felzárkózásának és polgárosodásának elősegítése volt.
Lázár kijelentette, hogy mindig vállalja tettei és kijelentései következményeit, és elnézést kért azoktól, akiket balatonalmádi beszéde megbántott.
