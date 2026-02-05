NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Lázár János a bocsánatkérés hátteréről

Lázár János a bocsánatkérés hátteréről

Lázár János építési és közlekedési miniszter a HírTV adásában indokolta meg, miért döntött a magyar politikában szokatlan, nyilvános bocsánatkérés mellett. A tárcavezető hangsúlyozta: bár szavait sokan félreértették vagy félremagyarázták, szándéka minden esetben a magyarországi cigányság felzárkózásának és polgárosodásának elősegítése volt.

  • Hírek
  • 22 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Lázár kijelentette, hogy mindig vállalja tettei és kijelentései következményeit, és elnézést kért azoktól, akiket balatonalmádi beszéde megbántott.

A teljes beszélgetés péntek este 8 órától a HírTV műsorán!

 

 

Továbbiak a témában