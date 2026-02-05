Lázár János a bocsánatkérés hátteréről

Lázár János építési és közlekedési miniszter a HírTV adásában indokolta meg, miért döntött a magyar politikában szokatlan, nyilvános bocsánatkérés mellett. A tárcavezető hangsúlyozta: bár szavait sokan félreértették vagy félremagyarázták, szándéka minden esetben a magyarországi cigányság felzárkózásának és polgárosodásának elősegítése volt.