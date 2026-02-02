Az elhunyt magyar férfit többször is alkalmatlannak minősítették a katonai szolgálatra

Ukrajnában a kényszersorozások mindennaposak, és az apadó utánpótlás miatt egyre többször viszik el katonai szolgálatra az arra alkalmatlanokat is. Ez történt Reban Zsolttal is, aki a kényszersorozások legutóbbi magyar áldozata. A férfit korábban többször is alkalmatlannak minősítették a szolgálatra, miután gyerekkora óta szívbeteg volt. A hivatalos iratok szerint a magyar férfi halálát szív- és légzési elégtelenség okozta, amelyet enyhe tüdőgyulladás kísért.

Az ukrán kényszersorozások korábbi magyar áldozata Sebestyén József volt. A szintén kárpátaljai férfit tavaly nyáron vitték magukkal erőszakosan a sorozó tisztek. Egy erdőben vasrudakkal úgy megverték, hogy lábra sem tudott állni, a 45 éves férfi nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. Az esetét vizsgáló ukrán jelentés szerint a testén nem voltak erőszakra utaló sérülések.

Az Európa Tanács tavaly júliusban tett közzé egy jelentést Ukrajna emberi jogi helyzetéről. A dokumentum megállapítja, hogy az ukrán katonai toborzótisztek által elkövetett jogsértések szisztematikussá és széles körben elterjedtté váltak. A jelentés példaként említi a fizikai erőszakot, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, az elkülönített fogva tartást, valamint a fogyatékkal élők mozgósítását.