Jégtánc 70 felett - Milliók látták őket világszerte

Mara és László kapcsolata különleges. Nem házasság, annál sokkal ritkább, mély, nyugodt, jól működő szövetség. A jég szélén gyakran gyönyörködnek táncukban, legyen az argentin tangó vagy épp csillagfénykeringő, éppoly magával ragadó. Az első közös tánc után már tudták, működik közöttük a kémia.

Mara nyugdíjba vonulása után tért vissza igazán a korcsolyázáshoz. Férje halála után a jég lett az a hely, ahol legszívesebben töltötte szabadidejét.

László gyerekkora óta szinte a jégen él, tízévesen már pályamunkát vállalt, hogy korizhasson, később is dolgozott a jégen, generációkat tanított meg korcsolyázni. Felesége elvesztése után ő is aktívan visszatért pályára.

A jégtánc végül mindkettőjük hétköznapjainak középpontjába került. A közönség évekkel ezelőtt figyelt fel rájuk, amikor egy tévériport és néhány videó elindult az interneten, azóta milliók látták őket világszerte.

A szeretet láthatóan erőt ad nekik, a korcsolyázás számukra egyszerre hobbi és életforma. A mozgás tartja frissen a testet és az elmét. Nap mint nap bizonyítják, hogy az egészség nem életkor, hanem döntés kérdése. A tánc azonban nem áll meg a pálya szélén. Életükben a mozgás állandó, és évszaktól független, a mozgás tehát a tudatos élet része. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a nyolcvanhoz közel a jégtánc mozdulatok már nem teljesen veszélytelenek.

A legtöbb történeten ma már nevetnek, a jég megtanította őket felállni és folytatni tovább. Maráék története a mozgás öröméről és egymás megtartásáról szól. Arról, hogy az aktív élet nem kor kérdése. Idén nyáron a nyolcvanadik születésnapjukat is együtt ünneplik majd, ahogy mindig: a jégen, zenével és tánccal.