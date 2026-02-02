Kiakadt az RMDSZ a Dobrev-párt szellemi mélyrepülésétől és a határon túli magyarokra zúdított össztüzétől

Ápolja Gyurcsány Ferenc örökségét Dobrev Klára. Ismét elvenné a szavazati jogot a határon túli magyaroktól a DK. A pártelnök azt hangoztatta: ha a Fidesznek is fontos lenne a nemzet egysége, akkor ők is elvennék a külhoniaknak voksolási jogát. Párttársa Gréczy Zsolt a lépést azzal indokolta, hogy ez egy szerzett jog. Majd

a határon túliak szavazásának lehetőségét a rabszolgasághoz és az első éjszaka jogához hasonlította.

Azt bizonygatva, hogy azt is meg lehetett szüntetni.



A DK nem tétlenkedett alig 24 óra elteltével bejelentették nem várnak a következő választásig, már most törvényjavaslatot nyújtanak be.

Én nem tudom, hogy ennél lejjebb lehet-e menni! Hogy a határon túli magyarok szavazati jogát a rabszolgaság megszüntetésével, vagy akár a jobbágyfelszabadítással hasonlítsa valaki össze. Nehezen elképzelhető, hogy van ennél lejjebb!

- mondta el a Hír TV-nek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szóvivője. Csoma Botond hangsúlyozta: az erdélyiek éppen annyira magyarok, és nem lehet kizárni őket a nemzetből.