Kiakadt az RMDSZ a Dobrev-párt szellemi mélyrepülésétől és a határon túli magyarokra zúdított össztüzétől

Nehezen elképzelhető, hogy van ennél lejjebb - így reagált az RMDSZ szóvivője arra, hogy a DK elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát. A párt politikusa ráadásul a voksolás jogot az első éjszaka jogához és a rabszolgasághoz hasonlította. A Nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy a külhoni Magyarok a nemzet részei.
Ápolja Gyurcsány Ferenc örökségét Dobrev Klára. Ismét elvenné a szavazati jogot a határon túli magyaroktól a DK. A pártelnök azt hangoztatta: ha a Fidesznek is fontos lenne a nemzet egysége, akkor ők is elvennék a külhoniaknak voksolási jogát. Párttársa Gréczy Zsolt a lépést azzal indokolta, hogy ez egy szerzett jog. Majd
a határon túliak szavazásának lehetőségét a rabszolgasághoz és az első éjszaka jogához hasonlította.
Azt bizonygatva, hogy azt is meg lehetett szüntetni.
A DK nem tétlenkedett alig 24 óra elteltével bejelentették nem várnak a következő választásig, már most törvényjavaslatot nyújtanak be.
Én nem tudom, hogy ennél lejjebb lehet-e menni! Hogy a határon túli magyarok szavazati jogát a rabszolgaság megszüntetésével, vagy akár a jobbágyfelszabadítással hasonlítsa valaki össze. Nehezen elképzelhető, hogy van ennél lejjebb!
- mondta el a Hír TV-nek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szóvivője. Csoma Botond hangsúlyozta: az erdélyiek éppen annyira magyarok, és nem lehet kizárni őket a nemzetből.