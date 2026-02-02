Súlyos figyelmeztetés Orbántól: ez az egyetlen dolog romba döntheti a juttatások kifizetését

A kétgyermekes, 40 év alatti anyák adómentesen kapják meg a bérüket és a megduplázott családi adókedvezmény is érkezik. Orbán Viktor még a szombati Háborúellenes Gyűlésen nyomatékosította: fontos, hogy az emberek kitöltsék a nemzeti petíciót, és megüzenjék Brüsszelnek, hogy nemet mondanak Ukrajna és a háború finanszírozására.

A HírTV által megkérdezett emberek szerint fontos, hogy nemet mondjanak az orosz-ukrán háború finanszírozására, Ukrajna anyagi támogatására és a rezsiárak megemelésére.