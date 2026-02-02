Súlyos figyelmeztetés Orbántól: ez az egyetlen dolog romba döntheti a juttatások kifizetését

A juttatások akkor tarthatók fenn, ha a magyarok pénzét nem küldik Ukrajnába - szögezte le Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök elmondta: februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.
A kétgyermekes, 40 év alatti anyák adómentesen kapják meg a bérüket és a megduplázott családi adókedvezmény is érkezik. Orbán Viktor még a szombati Háborúellenes Gyűlésen nyomatékosította: fontos, hogy az emberek kitöltsék a nemzeti petíciót, és megüzenjék Brüsszelnek, hogy nemet mondanak Ukrajna és a háború finanszírozására.
A HírTV által megkérdezett emberek szerint fontos, hogy nemet mondjanak az orosz-ukrán háború finanszírozására, Ukrajna anyagi támogatására és a rezsiárak megemelésére.