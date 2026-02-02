Vérfagyasztó fordulatot vett a gyöngyösi Lázárinfó ügye

"Csík Miklós toborozta ezeket az embereket, fizetett azért, hogy megzavarják a rendezvényt és hőbörögjenek. Amikor ezt a felvételt közzétettem, bocsánat, amikor ezt a felvételt még közzé se tettem, akkor Csík Miklós már egy élő videóban megfenyegetett, hogy 50-en jönnek hozzám, mert már feltérképezték azt a terepet, ahogy ő fogalmazott, ahol én lakom és ezt követően Rácz Richárdot, aki nyilatkozott nekem az este,

elkapták a Csík Miklós lánya és a veje és agyba főbe verték"

- ismertette Pócs János.