Vérfagyasztó fordulatot vett a gyöngyösi Lázárinfó ügye

Éjszaka, egy buszmegállóban támadtak rá Magyar Péter emberei arra a férfira, aki egy videóban Pócs Jánosnak arról beszélt, hogy fizettek a gyöngyösi Lázárinfón üvöltöző romáknak. Erről a fideszes képviselő beszélt Híradónknak. Ő tette ki korábban azt a videót, amelyen a férfi azt mondta: Csík Miklós, Magyar Péter aktivistája szervezte a gyöngyösi provokációt, a résztvevőknek pedig kifizették az útiköltségüket, valamint további 20 ezer forintot.

"Csík Miklós toborozta ezeket az embereket, fizetett azért, hogy megzavarják a rendezvényt és hőbörögjenek. Amikor ezt a felvételt közzétettem, bocsánat, amikor ezt a felvételt még közzé se tettem, akkor Csík Miklós már egy élő videóban megfenyegetett, hogy 50-en jönnek hozzám, mert már feltérképezték azt a terepet, ahogy ő fogalmazott, ahol én lakom és ezt követően Rácz Richárdot, aki nyilatkozott nekem az este, 

elkapták a Csík Miklós lánya és a veje és agyba főbe verték"

- ismertette Pócs János.

 

