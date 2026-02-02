Barna hajnalok címmel nyílt meg Szentandrássy István eddig keveset látott műveiből kiállítás

Budapest belvárosában, egy különleges kiállításra bukkanhat az arra járó. Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész eddig ritkán vagy egyáltalán nem látott képeit állította ki az ő nevét viselő galéria.

Szentandrássy (vagy ahogyan barátai szólították: Szenti) komoly nyomott hagyott a cigány és magyar kultúrában is. A Barna hajnalok címet viselő kiállításon szereplő, eddig ritkán látott képek nagy része jó barátjáé, Farkas Zsolté. Nem a képzőművészet volt az, ami miatt a két jó barát egymásra talált, Farkas Zsolt Szentandrássy-gyűjteménye nem tudatos gyűjtés eredménye.

A cigány alkotókban sokszor egyszerre lüktet a művészetek iránti vágy: zene, kép, írás, vers, vagy éppen a tánc. Éppen ezért Szenti is figyelte a tehetségeket, és nagyon szeretett volna találkozni Mező Misivel, de a találkozás sohasem jött létre.

Szenti művészetét nem a divat vagy éppen fősodorba tartozó trendi stílusok alakították. Az ő művészete a szabadság, és szabadsága a saját művészi valóságának. Állandóan tanult valamit, kutatott, olvasott, írt, zenélt, és táncolt.

Kevesen voltak, akik közelről betekinthettek a művész igazán intim alkotó folyamatába, a műtermébe csak néhányan léphettek be. De műveit, festményeit és grafikáit 2026. március. 15-ig, bárki megtekintheti a Szentandrássy Roma Galériában.