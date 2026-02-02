Barna hajnalok címmel nyílt meg Szentandrássy István eddig keveset látott műveiből kiállítás

A Kossuth-díjas cigány festőzseni 2020-as halálával - ahogy Ő maga mondaná - űrt nem, de annál fontosabb szellemiséget és gyűjteményt hagyott hátra. Most megismerhetik az eddigi kiállításokon nem, vagy csak ritkán szereplő képeit.
Budapest belvárosában, egy különleges kiállításra bukkanhat az arra járó. Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész eddig ritkán vagy egyáltalán nem látott képeit állította ki az ő nevét viselő galéria.
Szentandrássy (vagy ahogyan barátai szólították: Szenti) komoly nyomott hagyott a cigány és magyar kultúrában is. A Barna hajnalok címet viselő kiállításon szereplő, eddig ritkán látott képek nagy része jó barátjáé, Farkas Zsolté. Nem a képzőművészet volt az, ami miatt a két jó barát egymásra talált, Farkas Zsolt Szentandrássy-gyűjteménye nem tudatos gyűjtés eredménye.
A cigány alkotókban sokszor egyszerre lüktet a művészetek iránti vágy: zene, kép, írás, vers, vagy éppen a tánc. Éppen ezért Szenti is figyelte a tehetségeket, és nagyon szeretett volna találkozni Mező Misivel, de a találkozás sohasem jött létre.
Szenti művészetét nem a divat vagy éppen fősodorba tartozó trendi stílusok alakították. Az ő művészete a szabadság, és szabadsága a saját művészi valóságának. Állandóan tanult valamit, kutatott, olvasott, írt, zenélt, és táncolt.
Kevesen voltak, akik közelről betekinthettek a művész igazán intim alkotó folyamatába, a műtermébe csak néhányan léphettek be. De műveit, festményeit és grafikáit 2026. március. 15-ig, bárki megtekintheti a Szentandrássy Roma Galériában.