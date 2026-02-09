Jelzésértékű Fidesz győzelem Balmazújvárosban

A mai műsor egyik fő témája természetesen a Fidesz balmazújvárosi győzelme volt.

Emellett ismét megszólalt egy Tisza Párt közeli szakértő, aki kórházbezárásokat és bércsökkentést helyezett kilátásba. A témában Bokros Lajos is elmondta a véleményét, aki embereket bocsájtana el az államigazgatásból, valamint azt nyilatkozta, hogy amikor a saját programját bevezette 1995-ben, akkor szerinte "megcselekedte azt, amit megkövetelt a haza".

Zelenszkij pedig megállapodott 100 db Gripen- és 150 db Rafael-vadászgépről, csak azt nem írta, hogy kivel történt a megállapodás. Múlt héten egy ukrán kormányzati szakértő azt mondta, hogy arra várnak, hogy hazánkban Magyar Péterék kerüljenek hatalomra, mert akkor odaadjuk nekik a magyar Gripeneket ingyen. Aki 250 db vadászrepülőgépről fantáziál, az nem biztos, hogy a békére készül.

Műsorvezető: Czirják Imre