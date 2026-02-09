Az elköteleződés ünnepe

Immáron 47 éve zenél együtt a Hegedűs házaspár. Hegedűs Endre és Katica története 1979-ben a Zeneakadémia folyosóján kezdődött. Főként a bizalomról beszélgettek - emlékezett vissza a művészházaspár. A hazakísérés után felgyorsultak az események. Rövid időn belül jött az eljegyzés, majd az esküvő. Katica hozzátette: náluk ez az égben köttetett, de senkinek sem ajánlja ezt a gyors tempót. A szeretet örök - emlékezett vissza Katica, majd hozzátette, hogy náluk is voltak krízisek, de ezek által megerősödve folytatták tovább közös útjukat. Sosem fordult meg a fejükben, hogy felbontják esküjüket, a zene szeretete mellett a hitük is segít átvészelni a nehéz időszakokat.

A Hegedűs házaspár példája jól mutatja, hogy egy kapcsolatot ápolni kell. Az őszinte beszélgetés, az együtt töltött idő, és az apró gesztusok tartják életben az intimitást. Erre kívánja felhívni a figyelmet a Házasság Hete mozgalom, amelyet egy angol házaspár indított el, és mára 4 kontinens 21 országában ünneplik az elköteleződést.

2015-ben a gyermekeknek csupán a fele született házasságban, 2025-ben már 76 százalékuk, tehát 10-ből 8 gyermek már házasságban születik. A nemzeti kormány támogatja a családokat, ennek keretében tavaly a kormány elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, a CSED és a GYED is szja-mentes lett. Ezek az intézkedések tovább növelik a házasságkötések számát.

Idén a házasság hete szlogenje: a hűség szabadsága. Több mint 50 településen, majdnem 150 programon tudnak részt venni azok a párok, akik szeretnék megerősíteni kapcsolatukat. Lesz kvíz, társasjáték, szerelmi hétpróba, vacsoraest, valamint gondolatébresztő beszélgetések. Február 15-én egy misével zárul a házasság hete.