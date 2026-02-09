Döntő, show, botrány

Gyanúsan sokan jelentettek ma beteget? A kollégája elaludt a munka közben? Mindenki használhatatlan a környezetében? Semmi probléma, nem kell megijedni, ez csupán azt jelenti hogy mindenki az amerikai foci nagydöntőt, azaz a Super Bowl-t nézte éjszaka. Ilyenkor az egész Egyesült Államok sport őrültté változik, de az egész világon, így persze Magyarországon is rengetegen figyelemmel kísérik a hatalmas felhajtással járó összecsapást. Ilyenkor mindenki csirkeszárnyat, pizzát és chipset eszik, és igyekszik felvenni kicsit azt az igazi amerikai életérzést.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték a profi amerikaifutball-liga 2026-os döntőjét. A Santa Clarában megrendezett 60. Super Bowl-t Seattle Seahawks 29-13-ra nyert a New England Patriots ellen, ezzel másodszor lett az NFL-bajnoka. Az Super Bowl persze már messze nem csak a sportról szól.

Az idei halftime show fellépője Puerto Rico sztárja, Bad Bunny volt. A pop és latin zenei sztár mellett nagy meglepetésre Lady Gaga és Ricky Martin is feltűnt a színpadon. Donald Trump élesen bírálta a Truth Social közösségi oldalon a fellépést, szerinte a produkció semmiben nem volt inspiráló, de várhatóan kedvező kritikákat kap majd a „fake news médiától”, amely szerinte nincs tisztában azzal, mi történik a világban. A mérkőzés hősei persze megkönnyebbülten nyilatkoztak a meccs után.