A családtámogatások a házasságban élők biztonságát is erősítik

Fűrész Tünde: "2010 után nőtt a házasságkötések száma, 2021-re a duplájára emelkedett, és még most is harmadával többen kötnek házasságot, mind 2010-ben ami egyébként történelmi mélypont volt Magyarországon. Kifejezetten bíztató jel hogy a tavalyi évben újból el kezdett nőni a házasságkötések száma az év utolsó harmadában, már 13,4 százalékkal többen kötöttek házasságot. Van egy olyan folyamat ami európai trendekkel teljesen ellentétes méghozzá az hogy nálunk egyre több gyermek születik házasságban, korábban minden második ma már 4-ből 3 gyermek házasságban születik meg."