Varázslat és kiállítás

Káprázatos bombagólt ragasztott Gianluigi Donnarumma kapujába a magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik egy szabadrúgásból szerezte meg a Liverpool vezető gólját a 74. percben. A folytatás viszont borzalmasan alakult a Vörösök szempontjából, a Manchester City először kiegyenlített, majd tizenegyesből fordított. A vendégek a hosszabbításban pedig harmadszor is betaláltak, de ezt a gólt végül érvénytelenítették, Szoboszlait pedig kiállították, amiért utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben.

Sebők Vilmos egykori válogatott labdarúgó szerint bár Szoboszlainak remek meccse volt, a bíró jó döntést hozott. Meglepő módon a Manchester City vezetőedzője azonban értetlenül állt a hosszabbításban történt jelenet előtt. A hazaiak edzője bár tudomásul vette a bíró ítéletét ugyanakkor a következetesség hiányát hangsúlyozta.

A hivatalos döntés értelmében Szoboszlainak csak egy mérkőzést kell kihagynia, mivel szabálytalanságával nem veszélyeztette Erling Haaland testi épségét, így nem volt szükség a három mérkőzésre szóló eltiltásra. Találatát pedig a forduló legszebbjének választották.