Vitályos Eszter: Ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemet kell mondani

A kormányszóvivő közösségi oldalán erről lehet hallani: ,,Mit hoztál? A nemzeti petíciót, mindjárt ki is fogom tölteni. Fontos kitölteni? Nagyon fontos kitölteni, főleg azoknak, akik utána számolnak, hogy mekkora összegekről is beszélünk, ugyanis csak a mi választókerületünkben ez az összeg azt jelentené, a 800 milliárd dollár, illetve a 700 milliárd dollár, amit Ukrajna jelenleg követel az Európai Uniótól, hogy a következő években semmilyen fejlesztés nem valósulna meg nálunk mert, hogy 100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz ez az összeg, úgyhogy semmiképpen nem tudom támogatni."