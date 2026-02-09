NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Vitályos Eszter: Ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemet kell mondani

A nemzeti petíció jelentőségéről Vitályos Eszter kormányszóvivő készített videót közösségi oldalára.

  • Hírek
  • 24 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A kormányszóvivő közösségi oldalán erről lehet hallani: ,,Mit hoztál? A nemzeti petíciót, mindjárt ki is fogom tölteni. Fontos kitölteni?  Nagyon fontos kitölteni, főleg azoknak, akik utána számolnak, hogy mekkora összegekről is beszélünk, ugyanis csak a mi választókerületünkben ez az összeg azt jelentené, a 800 milliárd dollár, illetve a 700 milliárd dollár, amit Ukrajna jelenleg követel az Európai Uniótól, hogy a következő években semmilyen fejlesztés nem valósulna meg nálunk mert, hogy 100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz ez az összeg, úgyhogy semmiképpen nem tudom támogatni."

 

Továbbiak a témában