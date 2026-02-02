Megvonnák a 13. és 14. havi nyugdíjat – Sokkoló tervek láttak napvilágot

El kell törölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat – ez hangzott el a Republikon Intézet rendezvényén. Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője azt bizonygatta, hogy Magyar Péterék rendeznék az alacsony nyugdíjakat, míg Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke azt hangoztatta, hogy 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitás pénz.