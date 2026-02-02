„Bella Ciao”-val a szólásszabadság ellen: Botrányba fulladt a migrációellenes tájékoztató Olaszországban

Partizándallal blokkolta a baloldal a „remigrációs” törvényjavaslat bemutatását az olasz parlamentben. A tüntető képviselők elfoglalták a termet, megakadályozva a jobboldali szónokok felszólalását, akik a bevándorlók tömeges kiutasítását követelték.

Míg a baloldal antifasiszta dalokkal tiltakozott, a jobboldali képviselők az olasz himnuszt énekelve álltak ki azon városvezetők mellett, akik a migráció ellenőrizhetetlenségére és az anyagi erőforrások kimerülésére panaszkodnak. A Liga szerint a „remigráció” követelése nem provokáció, hanem válasz a polgárok biztonságigényére, amelyet a baloldal szerintük figyelmen kívül hagy.