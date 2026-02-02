„Ilyet még soha nem tapasztaltunk” – Elképesztő dologról rántotta le a leplet a debreceni alpolgármester

Megdőlt Magyar Péter állítása, miszerint fideszes aktivista támadt volna baltával a Tisza Párt önkénteseire Debrecenben – derült ki Széles Diána alpolgármester nyilatkozatából. A politikus hangsúlyozta, hogy az elkövető valójában a kormánypárti szereplőket is rendszeresen degradálja és fenyegeti közösségi oldalán. Széles Diána szerint a Tisza Párt megjelenése óta a debreceni közéletet korábban nem tapasztalt uszítás, hergelés és életellenes fenyegetések sorozata mérgezi meg, amelyektől már az aktivistáik is tartanak.