„Ilyet még soha nem tapasztaltunk” – Elképesztő dologról rántotta le a leplet a debreceni alpolgármester

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere válaszolt kollégánk Ferkó Dániel kérdéseire a városban történt állítólagos baltás támadás és a politikai közbeszéd eldurvulása kapcsán.

  3 órája
  Forrás: HírTV
Megdőlt Magyar Péter állítása, miszerint fideszes aktivista támadt volna baltával a Tisza Párt önkénteseire Debrecenben – derült ki Széles Diána alpolgármester nyilatkozatából. A politikus hangsúlyozta, hogy az elkövető valójában a kormánypárti szereplőket is rendszeresen degradálja és fenyegeti közösségi oldalán. Széles Diána szerint a Tisza Párt megjelenése óta a debreceni közéletet korábban nem tapasztalt uszítás, hergelés és életellenes fenyegetések sorozata mérgezi meg, amelyektől már az aktivistáik is tartanak.

 

 

