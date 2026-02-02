Igazi könyvritkaságokkal találkozhatunk a Selmeci Műemlékkönyvtárban

A Miskolci Egyetem híres arról, hogy tudatosan ápolja az elődintézmény, a Selmeci Akadémia hagyományait. Ennek megfelelően egy olyan könyvállományt is a hallgatók és a látogatók elé tárnak, ami európai szinten is egyedülállónak számít.

Az erdészeti és faipari szakkönyvek Sopronba kerültek, a többi tudományág szakkönyvei pedig ide, a Miskolci Egyetemre. Európában ez az egyetlen ilyen jellegű és méretű műemlékkönyvtár. A gyűjteménynek csak egy része van kiállítva, a többit raktárakban őrzik. Összesen 12 szakterületről vannak itt olvasnivalók.

A gyűjteményt óvják, épp ezért ügyelnek a páratartalomra, a hőmérsékletre és a fényre is. A gyűjtemény egyik érdekessége Georgius Agricola De Re Metallica című kötet gyűjteménye, mely 12 könyv a bányászatról és kohászatról. Ennek első kiadású változatai maradtak itt fenn.

A kötetek döntő többsége német és latin nyelven íródott. A gyűjtemény másik fontos részét képzik a korabeli kéziratok, amelyek képet adnak az adott korról. A gyűjtemény előzetes bejelentkezés után ingyenesen látogatható. Emellett a kutatók számára is lehetőséget biztosítanak új ismeretek szerzésére.

