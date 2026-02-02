A HírTV tudósítója megdöbbentő adatokat közölt a háború kárpátaljai magyar áldozatairól

A kárpátaljai magyarság gyásza tovább mélyül: Reban Zsolt kiképzőtáborban bekövetkezett halála után most Komóczi Györgyöt temetik, aki a háború újabb magyar áldozata. Dunda György tudósító rávilágított, hogy a beregszászi kistérségben ez már a 40. katonatemetés, a kárpátaljai magyar áldozatok száma pedig becslések szerint elérte a 100 főt.
A tudósító szerint minden egyes temetés mély sebet ejt a közösségen, különösen olyan esetekben, amikor egy édesapát kísérnek utolsó útjára. Dunda György hangsúlyozta, hogy Kárpátalján az emberek egyetlen dologra vágynak: a háború végére és a békére, amely megállíthatná a magyar életek további pusztulását.