A HírTV tudósítója megdöbbentő adatokat közölt a háború kárpátaljai magyar áldozatairól

A tudósító szerint minden egyes temetés mély sebet ejt a közösségen, különösen olyan esetekben, amikor egy édesapát kísérnek utolsó útjára. Dunda György hangsúlyozta, hogy Kárpátalján az emberek egyetlen dologra vágynak: a háború végére és a békére, amely megállíthatná a magyar életek további pusztulását.