A kormány minden évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászorulóknak legyen mivel fűteniük a téli időszakban. A szociális tüzelőanyag támogatás a nyertes önkormányzatok segítségével jut el az érintettekhez.

Az önkormányzatok dönthetnek, hogy fát vagy szenet vásárolnak a támogatási összegből. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban utóbbit választják évek óta. A szén a közeli Ormosbányáról érkezik, a településen 1606 mázsa barnakőszenet osztanak szét idén.

Hasonló a helyzet a szintén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabányán is. Itt is több olyan rászoruló család van, akiknek hatalmas segítséget jelent a kiosztott szén. A településen korábban tűzifát osztottak a szociális rászorulóknak, de idén más a helyzet. Rudabányán 1360 mázsa szenet tudnak szétosztani, családonként hat mázsa tüzelő jut.

A szociális tüzelőanyag program keretében 15 év alatt a kormány több mint 56 milliárd forintot fordított a rászorulókra, és ezt a 2026-os évben is folytatni fogja.